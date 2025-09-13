Alicia Matías Teodoro, la abuela que murió por salvar a su nieta tras explosión en Ciudad de México

Quemaduras en todo su cuerpo, su cabello totalmente quemado y su piel colgando, así fue captada la abuela Alicia Teodoro tras arriesgarse y salvar la vida de su nieta, luego de una explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, México. Así fue su heroica historia por la que la recordarán:
La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México publicó en su cuenta de X la lista actualizada de afectados tras el siniestro, que suma ya 13 muertos, 40 hospitalizados y 30 lesionados dados de alta de los hospitales. Entre las víctimas está Alicia.
El hecho ocurrió cuando una pipa de gas licuado de petróleo (GLP) se volcó cerca del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, provocando una explosión masiva que generó llamas de hasta 30 metros de altura, afectando a más de 28 vehículos, donde cerca estaba la abuela Alicia.
Alicia Matías Teodoro, de 49 años, trabajaba como checadora de ruta en el transporte público de la zona. Ese día, llevaba a su nieta de dos años, Azuleth, a su lugar de trabajo.
Tras la explosión, Alicia, con el cuerpo severamente afectado por las quemaduras y sin cabello, caminaba junto a un policía que sostenía en brazos a su nieta, una imagen se convirtió en una de las más conmovedoras en medio de la tragedia.
Alicia fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, donde se encontraba internada en estado grave debido a las quemaduras que sufrió en el 90% de su cuerpo. Su hija informó que su condición era crítica.
Dos días después de la explosión, Alicia Matías Teodoro falleció debido a las graves quemaduras sufridas en la mayor parte de su cuerpo.
Tras su fallecimiento, Alicia fue reconocida como una heroína. Su historia fue compartida en redes sociales, donde miles de mexicanos expresaron su admiración por su valentía.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias a todas las familias de las víctimas mortales, y en particular, se refirió a Alicia Matías Teodoro como "una mujer que dio su vida por salvar a su nieta", y cuyo "acto de amor ha dejado una huella profunda".
Las autoridades continúan las investigaciones sobre la causa de los hechos que el viernes apuntaban a un choque con un objeto sólido que provocó una fuga de gas y posteriormente la explosión.