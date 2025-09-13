Alicia Matías Teodoro, la abuela que murió por salvar a su nieta tras explosión en Ciudad de México

Quemaduras en todo su cuerpo, su cabello totalmente quemado y su piel colgando, así fue captada la abuela Alicia Teodoro tras arriesgarse y salvar la vida de su nieta, luego de una explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, México. Así fue su heroica historia por la que la recordarán: