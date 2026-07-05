Sube a 95 la cifra de portugueses muertos tras los devastadores sismos en Venezuela

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que de las 95 víctimas mortales, 82 también tenían nacionalidad venezolana.

Lisboa.- El Gobierno de Portugal confirmó este domingo que el número de ciudadanos portugueses fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela asciende a 95, entre ellos 17 menores de edad, mientras que otros 58 siguen desaparecidos.

El Ejecutivo luso decretó un día de luto nacional para este domingo en homenaje a las víctimas del doble seísmo que sacudió el país latinoamericano.

Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, han causado, hasta el momento, al menos 2,954 fallecidos y 16,592, según el informe más reciente del Gobierno.

Este doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo y afectó a Caracas y a otros seis estados del norte del país, especialmente La Guaira. EFE