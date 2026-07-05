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Sube a 95 la cifra de portugueses muertos tras los devastadores sismos en Venezuela

Lisboa rinde homenaje a las víctimas del peor sismo en un siglo mientras mantiene la búsqueda de decenas de portugueses desaparecidos en la zona

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 11:09
Sube a 95 la cifra de portugueses muertos tras los devastadores sismos en Venezuela

Portugal confirma 95 compatriotas muertos por los terremotos de Venezuela.

 Foto: EFE

Lisboa.- El Gobierno de Portugal confirmó este domingo que el número de ciudadanos portugueses fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela asciende a 95, entre ellos 17 menores de edad, mientras que otros 58 siguen desaparecidos.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que de las 95 víctimas mortales, 82 también tenían nacionalidad venezolana.

Suben a 2,954 los fallecidos y a 16,592 los heridos por los terremotos en Venezuela

El Ejecutivo luso decretó un día de luto nacional para este domingo en homenaje a las víctimas del doble seísmo que sacudió el país latinoamericano.

Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, han causado, hasta el momento, al menos 2,954 fallecidos y 16,592, según el informe más reciente del Gobierno.

Este doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo y afectó a Caracas y a otros seis estados del norte del país, especialmente La Guaira. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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