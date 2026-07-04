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Venezuela retomará las clases a partir del lunes en zonas no afectadas por los terremotos

Entretanto, se mantienen suspendidas las actividades en Caracas y varios municipios de los estados Miranda, Aragua, Falcón, Carabobo y La Guaira, el más golpeado por los sismos

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 14:46
Venezuela retomará las clases a partir del lunes en zonas no afectadas por los terremotos

La cartera de Educación ordenó también incorporar la gestión de riesgos como un tema de estudio.

 Foto: EFE

Caracas, Venezuela.- Venezuela retomará las clases a partir del próximo lunes, 6 de julio, en las zonas no afectadas por los potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos, informó este viernes el Ministerio de Educación.

Según un comunicado, las actividades escolares se reanudarán el lunes en "aquellos estados no afectados cuya infraestructura no tenga daños visibles", con el fin de "garantizar el derecho a la educación sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes".

La suspensión de clases en todo el país fue anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el mismo día del doble terremoto y luego extendida durante esta semana.

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La cartera de Educación ordenó también incorporar la gestión de riesgos como un tema de estudio.

De acuerdo con el nuevo calendario escolar, el tercer y último lapso finalizará el 17 de julio, para luego pasar a las últimas etapas del año académico, que incluye revisión y recuperación, elaboración y entrega de informes de evaluación, balance, inscripciones y actos de promoción, para finalmente cerrar el día 31.

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Entretanto, se mantienen suspendidas las actividades en Caracas y varios municipios de los estados Miranda, Aragua, Falcón, Carabobo y La Guaira, el más golpeado por los sismos.

"En estos casos esperaremos que las labores de rescate culminen antes de determinar los trámites administrativos que se deberán cumplir para dar cierre al año en curso", explicó el ministerio, que se solidarizó con los familiares de las víctimas.

La institución aseguró que, en los lugares afectados, la prioridad "continúa siendo la atención integral de las comunidades, el acompañamiento socioemocional y la revisión exhaustiva de la infraestructura".

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Redacción web
Agencia EFE

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