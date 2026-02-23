Sheinbaum asegura que en México "ya hay más tranquilidad" tras la muerte de El Mencho

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que "el día de hoy" se registra "más tranquilidad" tras los hechos violentos registrados el domingo en gran parte del país, luego de la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). "El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país", aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La reacción de Sheinbaum ocurre luego de la violencia del domingo con bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados, lo que obligó a activar un esquema extraordinario de seguridad con participación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y autoridades estatales, particularmente en Jalisco y estados aledañas. Los hechos violentos llevaron también a cancelar vuelos, especialmente en Jalisco, además de que en al menos 16 estados se reportaron bloqueos y disturbios, incluyendo en Puebla, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

La mandataria explicó que, tras el operativo realizado el domingo, el Gobierno federal instaló un centro de mando nacional para coordinar acciones de seguridad con autoridades estatales. "Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional en donde está el secretario, están los tres secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados", indicó. Sheinbaum detalló que dicho centro fue activado inmediatamente después de los hechos violentos y agradeció la colaboración de los gobiernos estatales: "Todos estuvieron en coordinación con mucha información". La presidenta también hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su actuación. "Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional. Al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea, realmente, México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias", afirmó.