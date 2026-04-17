Sentencian a tres personas por simular ataques de un oso a sus autos para cobrar el seguro

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tres personas fueron condenadas a pasar 180 días en la cárcel y pagar cada una miles de dólares de restitución, tras no disputar las acusaciones de fraude por usar un disfraz de oso y simular ataques contra varios automóviles de alta gama en California. Alfiya Zuckerman, de 39 años; Ruben Tamrazian, de 26; y Vahe Muradkhanyan, de 32 años, fueron sentenciados cada uno a pasar 180 días en la cárcel y dos años de libertad condicional supervisada por reclamaciones de daños falsificados presentados en 2024. Zuckerman deberá pagar 55.360 dólares por concepto de restitución. A Tamrazian se le ordenó regresar 52.268 dólares. El monto de restitución para Muradkhanyan aún está pendiente de determinarse.

Los tres sentenciados no disputaron los cargos, según informó el Departamento de Seguros de California. Un cuarto acusado, Ararat Chirkinian, de 39 años, tiene programada una comparecencia ante el tribunal para el próximo septiembre. La investigación se inició después de que una compañía de seguros detectara una reclamación sospechosa vinculada a un incidente ocurrido el 28 de enero de 2024 en Lake Arrowhead, una localidad de montaña en el sur de California. Los sospechosos alegaron que un oso había ingresado en sus vehículos —un Rolls Royce Ghost modelo 2010 y dos Mercedes Benz, de 2015 y 2022— y había causado daños en el interior de los vehículos, presentando material de video para respaldar la reclamación.