Se fugan 23 presos en Puerto Vallarta tras la muerte de “El Mencho”

Ciudad de México, México.- Un ataque armado contra la cárcel de Ixtapa, en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, facilitó la fuga de 23 presos y dejó un guardia muerto, informaron este lunes autoridades estatales.

La evasión ocurrió este domingo, en medio de la ola de violencia desatada, tras el operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que culminó con la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó en una rueda de prensa que el ataque se perpetró desde el exterior de la cárcel y derivó en una fuga masiva, por lo que se activaron alertas en otros estados y operativos para recapturar a los evadidos.