Se forma la tormenta tropical Narda en el Pacífico mexicano

Ciudad de México, México.- La tormenta tropical Narda se formó en las últimas horas en el océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero y Michoacán, en el sur de México, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, a las 15:00 hora local (21:00 GMT), el SMN indicó que el centro de Narda se localizó a 390 kilómetros (km) al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El meteoro, apuntó el organismo, presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

El SMN precisó que las bandas nubosas del ciclón ocasionan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el este y costa de Oaxaca y en el sur de Guerrero, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero.