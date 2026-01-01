Roma inaugura 2026 con el tradicional salto en el Tíber, símbolo de buena suerte

El rito se ha consumado exactamente a mediodía, cuando el coronado como 'Mr Ok' , Marco Fois , que desde 2024 tomó el relevó en esta responsabilidad del veterano Maurizio Palmulli, saltó al Tíber desde el céntrico puente Cavour, cerca del Castillo de Sant'Angelo.

Roma .- El nuevo año 2026 ha quedado inaugurado este jueves formalmente en Roma con el salto de un hombre al río Tíber desde uno de sus monumentales puentes, una tradición que llama a la buena suerte desde 1946 y que ha vuelto a atraer a muchos curiosos.

Tras zambullirse en sus aguas desde una altura de 20 metros y con un salto carpado con tirabuzón, en unos de los días más fríos del invierno romano, fue asistido por una lancha de los bomberos.

El salto se lo dedicó a "todos" los presentes, cientos de vecinos, turistas y curiosos posicionados a las orillas del río y sobre el puente, y expresó su deseo que "todas estas guerras terminen".

A poca distancia, a la misma hora, el papa León XIV se asomaba a la ventana del Palacio Apostólico para presidir el primer Ángelus del año coincidiendo con la Jornada Mundial por la Paz y, sin pretenderlo, coincidía con el saltador, animando en su mensaje a sus fieles a "abstenerse de toda violencia" en el nuevo 2026.

La tradición de lanzarse al Tíber comenzó en 1946 por el italo-belga Rick De Sonay, enseguida bautizado por sus seguidores como 'Mr Ok' porque hacía ese gesto al salir del agua para confirmarles que estaba bien. El título ha ido pasando a los sucesivos saltadores.

Pero Roma no es la única ciudad italiana que bautiza en agua los años nuevos sino que en muchas otras como Nápoles (sur), Riccione (norte) o Ragusa (sur) numerosas personas se han sumado al "primer baño del 2026", aunque en estos casos en el mar.

En Florencia (norte), el primero en tirarse de cabeza al río Arno, junto al histórico 'Ponte Vecchio', ha sido el presidente regional de la Toscana, Eugenio Giani, seguido por muchos otros vecinos. EFE