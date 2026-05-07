El rey Felipe VI llega a Costa Rica para asistir a investidura de Laura Fernández

San José, Costa Rica.- El rey de España, Felipe VI, llegó este jueves a Costa Rica para asistir a la ceremonia de investidura presidencial de Laura Fernández, mañana viernes en el Estadio Nacional de San José.
Felipe VI arribó a Costa Rica a la Base 2 del Ministerio de Seguridad en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, ubicado en las afueras de San José, donde fue recibido con honores por el canciller costarricense, Arnoldo André.
En su agenda, el rey tiene previsto un encuentro con una representación de la colectividad española radicada en Costa Rica y posteriormente reuniones por separado con la presidenta electa costarricense y con el mandatario saliente. Rodrigo Chaves.
Al final del día Felipe VI participará en una cena ofrecida por el presidente Chaves a los jefes de Estado o de Gobierno que asistirán a la ceremonia de traspaso de mando presidencial. El viernes, el rey de España asistirá a traspaso de mando presidencial y posteriormente a un cóctel ofrecido por la nueva presidenta costarricense.
Felipe VI ha estado presente como príncipe o como rey en las tomas de posesión en Costa Rica de los años 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 y ahora la de 2026.
En el traspaso de poderes participarán 71 delegaciones de gobiernos y 18 de organismos internacionales, y se espera la presencia de más de 20.000 personas en las tribunas del estadio, ya que será un evento abierto al público de forma gratuita.
Entre los representantes de alto nivel se encuentran, además de Felipe VI, los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Isaac Herzog (Israel) y Luis Abinader (República Dominicana), así como el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
Además estarán presentes cancilleres o vicecancilleres de países como Nicaragua, Uruguay, Perú, Argentina, Colombia y México.
El viernes la politóloga de derecha Laura Fernández jurará como la presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030 y se convertirá en la segunda mujer que ostenta el cargo después de la socialdemócrata Laura Chinchilla, quien gobernó el país entre 2010 y 2014.