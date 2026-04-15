Una quinta mujer acusa al excongresista Eric Swalwell de abusarla sexualmente

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una quinta mujer acusó este martes al excongresista Eric Swalwell de agredirla sexualmente en una habitación de hotel en 2018 en California, donde posiblemente la drogó, según dijo en una conferencia de prensa este martes en Los Ángeles. "Él me violó y me estranguló. Y mientras me estrangulaba, perdí el conocimiento. Y pensé que había muerto", declaró Lonna Drewes en la oficina de sus abogados. Drewes, quien subrayó que nunca dio su consentimiento para mantener relaciones sexuales con el político, dijo que conoció a Swalwell a través de amigos en común cuando ella estaba considerando lanzarse para el Consejo de Beverly Hills.

Swalwell habría destacado su capacidad para establecer contactos y ayudarla en sus metas políticas y con su empresa. La mujer y su abogada planean colocar una denuncia este martes por los hechos ocurridos en West Hollywood en 2018. La acusación se suma a las de cuatro mujeres, una de ellas extrabajadora del congresista, que lo denunciaron por abuso sexual y conductas sexuales inapropiadas. Las acusaciones salieron a la luz el viernes pasado cuando al menos cuatro mujeres lo denunciaron por violación y otros tipos de conducta sexual inapropiada, incluyendo el envío de mensajes explícitos o fotos desnudo sin su consentimiento, en historias publicadas por CNN y el San Francisco Chronicle.