Varios muertos y múltiples heridos tras dos tiroteos en colegios de Turquía

Ankara, Turquía.-Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de otro centro escolar hirió ayer a 16 personas antes de suicidarse, según confirmaron las autoridades.

"Lamentablemente, hay algún fallecido y heridos", declaró a los medios el gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, que no precisó el número de víctimas.

La agencia Ihlas afirma que hay muchos heridos y varios muertos y que la situación es "caótica".