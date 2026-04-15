  1. Inicio
  2. · Mundo

Varios muertos y múltiples heridos tras dos tiroteos en colegios de Turquía

Uno de los ataques ocurrió en una escuela de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde se registró el primer ataque por un exalumno

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 06:58
Varios muertos y múltiples heridos tras dos tiroteos en colegios de Turquía

Policías y periodistas ante el colegio de Sanliurfa donde hubo 16 heridos y un muerto.

Foto: EFE

Ankara, Turquía.-Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de otro centro escolar hirió ayer a 16 personas antes de suicidarse, según confirmaron las autoridades.

"Lamentablemente, hay algún fallecido y heridos", declaró a los medios el gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, que no precisó el número de víctimas.

La agencia Ihlas afirma que hay muchos heridos y varios muertos y que la situación es "caótica".

La OMS advierte del impacto de la guerra de Irán en los sistemas sanitarios de África

"Podemos decir que hay algunos fallecidos, pero no podemos dar una cifra exacta. Podemos decir que el suceso ha terminado, pero no sabemos si el atacante permanece en la escuela o si ha sido trasladado por la Policía", ha indicado Elif Ayşenur, periodista local de ese medio, a la emisora NTV.

Esa cadena había cifrado previamente en seis el número de personas heridas, mientras que varios diarios locales hablan también de un número indeterminado de fallecidos.

Según Ayşenur, hay informaciones no confirmadas de que el agresor fue reducido por un docente del centro escolar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias