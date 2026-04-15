John Barrett, nuevo encargado de negocios en Venezuela en reemplazo de Dogu

Caracas, Venezuela.- El Gobierno de Estados Unidos designó al diplomático John Barrett como encargado de negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu, confirmó este miércoles la propia funcionaria. En un comunicado publicado en la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Dogu aseguró que su "asignación temporal en Caracas está llegando a su fin" y que Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala, llegará "próximamente" al país para ocupar su puesto.

"Estoy profundamente agradecida con el presidente (Donald Trump) y el secretario (de Estado Marco) Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países", expresó.

Dogu, quien dijo que regresará a su puesto de asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Dan Caine, aseguró que el equipo en Caracas "continuará avanzando el plan de tres fases" de Trump y Rubio para Venezuela (estabilización, recuperación y transición) durante "esta nueva etapa de las relaciones" bilaterales.