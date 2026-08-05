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¿Qué es la ciclosporiasis? México confirma 33 casos y descarta vínculo con brote en EEUU

La Secretaría de Salud mantiene el seguimiento epidemiológico de 33 personas diagnosticadas con ciclosporiasis y realiza análisis en alimentos y agua para esclarecer el origen de la infección

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 17:48
¿Qué es la ciclosporiasis? México confirma 33 casos y descarta vínculo con brote en EEUU

La Secretaría de Salud de México informó que mantiene bajo vigilancia epidemiológica 33 casos de ciclosporiasis en el país y aseguró que, hasta el momento, no existen pruebas concluyentes de que el brote reportado en Estados Unidos se haya originado en territorio mexicano

 Foto: Canva-referencia

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Salud de México confirmó este miércoles 33 casos de ciclosporiasis en diferentes estados del país y afirmó que no existen pruebas concluyentes de que el brote reportado en Estados Unidos se haya originado en territorio mexicano.

En un comunicado, la autoridad sanitaria detalló que los casos permanecen bajo seguimiento epidemiológico y que mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los reportes de Estados Unidos y de viajeros británicos que visitaron el Caribe mexicano.

La institución aseguró que las autoridades de México y Estados Unidos no detectaron el parásito en las muestras tomadas en una empacadora de Guanajuato (centro de México), identificada por el gobierno estadounidense como posible fuente del brote, tras los señalamientos contra una empacadora de lechugas que distribuye la compañía Taylor Farms a establecimientos como Taco Bell.

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"Los análisis realizados hasta este momento por las autoridades sanitarias de México y de Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas", afirmó la Secretaría.

Por otro lado, la dependencia informó que inspeccionó 16 hoteles de la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo (sur), donde se hospedaron viajeros británicos que contrajeron la infección.

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Durante las visitas, concluidas el 4 de agosto, explicó, se realizaron entrevistas epidemiológicas, se revisaron los procesos y la trazabilidad de los alimentos, y se tomaron muestras de frutas, verduras y agua, cuyos resultados serán difundidos una vez concluyan los análisis correspondientes.

La ciclosporiasis es una infección intestinal que provoca principalmente diarrea intensa y frecuente, además de pérdida de apetito y peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos.

La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele proceder de frutas y verduras contaminadas.

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Redacción web
Agencia AFE

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