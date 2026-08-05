¿Qué es la ciclosporiasis? México confirma 33 casos y descarta vínculo con brote en EEUU

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Salud de México confirmó este miércoles 33 casos de ciclosporiasis en diferentes estados del país y afirmó que no existen pruebas concluyentes de que el brote reportado en Estados Unidos se haya originado en territorio mexicano.

En un comunicado, la autoridad sanitaria detalló que los casos permanecen bajo seguimiento epidemiológico y que mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los reportes de Estados Unidos y de viajeros británicos que visitaron el Caribe mexicano.

La institución aseguró que las autoridades de México y Estados Unidos no detectaron el parásito en las muestras tomadas en una empacadora de Guanajuato (centro de México), identificada por el gobierno estadounidense como posible fuente del brote, tras los señalamientos contra una empacadora de lechugas que distribuye la compañía Taylor Farms a establecimientos como Taco Bell.