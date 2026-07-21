Retiran en EEUU toda la lechuga iceberg producida en México por contagio de ciclosporiasis

Washington, Estados Unidos.- El productor agrícola Taylor Foods ha anunciado la retirada del mercado estadounidense de toda la lechuga iceberg que ha producido en el centro de México debido al brote de ciclosporiasis detectado en EE.UU. que las autoridades sanitarias ligan a hortalizas de este tipo distribuidas por la empresa, una medida que afecta a 35 productos distribuidos en 27 estados.

El anuncio llega después de que el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. vincularan la enfermedad parasitaria, que causa diarrea severa entre otros síntomas, con la lechuga tipo iceberg que Taylor Farms suministra a ciertos restaurantes Taco Bell, identificados como la fuente de la enfermedad en decenas de casos.

Según un comunicado disponible en la web de la compañía y publicado este sábado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la subsidiaria mexicana de Taylor Foods, con sede en el estado de Guanajuato, ha optado por retirar toda la lechuga iceberg que produce "debido a la posibilidad de que esté contaminada con cyclospora", el parásito responsable del brote que está presente en cultivos contaminados con materia fecal.