Demandan cadena de restaurantes por usar lechuga que provocó brote de diarrea en EE UU

Nueva York, Estados Unidos.- Un grupo de personas demandó este jueves a una reconocida cadena de comida tras haberse contagiado del brote de diarrea desatado en Estados Unidos, vinculado por agencias federales con la lechuga servida en algunos de sus restaurantes. En la demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito Este de Míchigan, ubicado en Detroit, los siete denunciantes exigen que se celebre un juicio con jurado popular en el que, avanzan, exigirán compensaciones por daños y perjuicios sufridos por contagiarse del brote tras comer en sus restaurantes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU., en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), detectaron que el brote está relacionado con lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell servida en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental. Hasta este martes, la ciclosporiasis, como se conoce a esta infección intestinal, ha afectado a más de 7.000 personas en casi todo el país, según recoge la demanda. Los demandantes explican que contrajeron el parásito después de consumir lechuga suministrada en Taco Bell, que había sido distribuida por Taylor Fresh Food, el mayor procesador de ensaladas y vegetales frescos cortados, a quien también piden procesar. Connie Horton, una de las denunciantes, alegó que tuvo que ser ingresada en el Hospital Sinai Grace de Detroit tras acudir a un restaurante de la franquicia el 24 y el 26 de junio. En ambas visitas, adquirió productos que contenían lechuga.