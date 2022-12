Presidente Biden envía a casa a los empleados de la Casa Blanca por tormenta invernal

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó a sus casas al personal que labora en la Casa Blanca debido a la potente tormenta invernal que ya está azotando al país.

El mandatario conversó con periodistas en la Oficina Oval y luego habló con expertos en meteorología para hablar sobre las condiciones del tiempo, que según pronósticos son únicas en su generación.

“Enviaré a mi personal si tienen planes de irse mañana, tarde esta noche o mañana, les digo que se vayan ahora. Me pueden hablar por teléfono. No es vida o muerte. Pero lo será si no salen. Puede que no salgan”, dijo el mandatario ante las cámaras.