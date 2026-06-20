Petro anuncia la muerte de alias Marlon, jefe de disidencias de las FARC en el Cauca

Bogotá, Colombia.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado la muerte en combate de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, identificado por las autoridades como el principal jefe de las disidencias de las FARC al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en el departamento del Cauca. "El jefe máximo de los frentes del Cauca que había enfrentado al Gobierno y matado a los indígenas y caucanos en general, alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate", escribió Petro en su cuenta de X. El mandatario calificó la operación como "el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia" propinado por su Gobierno en el suroeste del país y aseguró que la banda que Marlon dirigía en el Cauca "ha sido derrotada" por el número de fusiles incautados, personas capturadas y menores de edad liberados.

Petro añadió que, aunque mantiene la apuesta por la paz, esta debe construirse "sin ingenuidades", y destacó la acción de las Fuerzas Militares como una "victoria del Ejército de la nación y más seguridad para Colombia". Alias Marlon era señalado por las autoridades como el máximo jefe de los frentes de las disidencias de las FARC en el Cauca y estaba al frente del bloque Jaime Martínez, una de los más fuertes del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC liderada por Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia. Además estaba acusado de coordinar acciones armadas, extorsiones y actividades de control territorial en varias zonas de ese departamento.