Keiko Fujimori celebra ventaja electoral con simpatizantes mientras el conteo continúa

Lima, Perú.- La candidata Keiko Fujimori celebró este sábado ante sus seguidores su liderazgo en el recuento de la segunda vuelta presidencial de Perú, donde obtiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de su rival Roberto Sánchez con el 99,68 % escrutado, aunque el resultado permanece abierto mientras concluye el escrutinio oficial. Ante un auditorio lleno de simpatizantes, la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que "los peruanos han demostrado al mundo que siempre podemos, hemos derrotado al terrorismo, hemos derrotado la inflación y ahora vamos a derrotar la delincuencia". "Ahora podemos decir, y faltan pocos días, ¡sí se pudo!", lo cual desató la algarabía de sus partidarios en la celebración organizada un día antes del día del padre.

La candidata de Fuerza Popular agregó que "se vienen 5 años de grandes retos, estoy segura con que la bendición de Dios, el trabajo y la unidad de todos los peruanos, vamos a salir adelante". Además, Fujimori recordó a su padre, fallecido en 2024, como "un papá extraordinario" que demostró, más allá de las responsabilidades, que "hay papás que sí cumplen" con sus hijos y su familia. Con el escrutinio al 99,68 %, los candidatos se encuentran con una diferencia entre ambos de 41.133 votos, pero el candidato Sánchez anunció este sábado que pedirá la nulidad de los votos emitidos en el extranjero por presuntas irregularidades. Los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior del cómputo total, de modo que Sánchez lograría el 50,11 % de los sufragios válidos con 40.260 más que Fujimori, que registra el 49,88 %.