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Alba Castañeda viajó para disfrutar del Mundial y fue asesinada en México

“Me la mataron y era lo único que tenía, lo más grande para mí”, dijo el padre de la joven colombiana, cuya muerte sigue en investigación tras los antecedentes de su pareja

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 17:02
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Alba Castañeda fue asesinada a tiros junto a su pareja sentimental en pleno centro de Ciudad de México, un hecho que causado conmoción debido a las circunstancias del ataque y el antecedente de su pareja. Esto se sabe:

Foto: Redes sociales
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Alba Lucía Castañeda Torres, de 19 años, viajó el pasado 6 de junio a México con la intención de pasar un mes de vacaciones junto a su novio y, además, vivir la experiencia del Mundial que estaba por iniciar.

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Castañeda Torres se habría trasladado para reunirse con su pareja, identificado como Iván Darío Nieto Luque, de 45 años, quien también era colombiano y residía en México desde hacía algunos meses.

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Según versiones, Nieto Luque le habría prometido ayudar a Alba a montar un negocio propio en ese país. Sin embargo, apenas 48 horas después de su llegada, la joven y su pareja fueron atacados en el sector de Tepito.

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El hecho ocurrió cuando ambos se encontraban a bordo de un vehículo detenido en un semáforo. Según las primeras versiones, dos hombres que iban a bordo de una motocicleta los interceptaron y les dispararon hasta matarlos.

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Cámaras de seguridad habrían registrado momentos previos en los que la pareja sostuvo una reunión con personas aún no identificadas en la misma zona, pero se desconoce si tiene relación con el hecho.

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Se conoció que Iván Nieto tenía antecedentes judiciales en Colombia. En 2011 fue condenado a 10 años de prisión por delitos relacionados con hurto y tráfico de armas de fuego.

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La pareja de Alba también habría incumplido una medida de libertad condicional, generando una orden de captura. Según versiones, habría salido del país hace aproximadamente cuatro meses.

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El padre de la joven, José Isidoro Castañeda, solicitó apoyo a las autoridades colombianas y a la Cancillería ante la falta de información oficial desde México. “Me la mataron y era lo único que tenía, lo más grande para mí”, expresó entre lágrimas.

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La Fiscalía de Ciudad de México mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el doble homicidio y determinar si ese encuentro previo está relacionado con el ataque.

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