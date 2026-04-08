Ocho personas mueren tras aplicación de suero vitaminado en clínica de México

Sonora, México.- Ocho personas murieron de forma trágica en una clínica privada de Hermosillo, Sonora, tras la aplicación de un suero vitaminado, hecho que mantiene bajo investigación a las autoridades de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que realiza diligencias para ubicar al médico general Jesús Maximiano, de 65 años, a quien consideran presunto responsable del hecho.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, el profesional habría preparado y administrado la mezcla a las víctimas, lo que derivó en su fallecimiento. El médico se presentaba como homeópata y aseguraba contar con más de 20 títulos en medicina expedidos en Cuba.

El titular de la Fiscalía, Gustavo Rómulo Salas Chávez, explicó que el caso se investiga bajo el delito de homicidio culposo. “Lo estamos buscando por homicidio culposo, por una mala praxis médica, y por supuesto que también configura una agravante por la responsabilidad médica y técnica”, declaró. Las autoridades también investigan el cobro de altas sumas de dinero por la aplicación del tratamiento, el cual incluso se ofrecía a domicilio.