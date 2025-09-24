Migrante mexicano entre las víctimas de ataque armado contra oficina de ICE en Dallas

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que uno de los heridos es ciudadano mexicano y que se encuentra hospitalizado bajo atención médica. La cancillería, a través del Consulado General en Dallas, solicitó a las autoridades estadounidenses acceso sin restricciones al connacional y pidió que se esclarezcan los hechos.

“Reafirmamos nuestro compromiso de velar por la protección y defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior”, indicó la dependencia en un comunicado. El ataque se suma al caso del mexicano Ismael Ayala Uribe, de 39 años, quien falleció el 22 de septiembre bajo custodia de ICE en California, y que llevó al gobierno de México a emitir una nota diplomática exigiendo investigaciones y sanciones en caso de violaciones a derechos humanos.

El atacante

Medios estadounidenses identificaron al agresor como Joshua Jahn, de 29 años, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente. Jahn fue hallado muerto en la escena con una herida autoinfligida tras abrir fuego contra las instalaciones. De acuerdo con registros judiciales, en 2016 fue acusado de entregar marihuana en el condado de Collin, Texas, y recibió libertad condicional. Tres fuentes informadas sobre la investigación indicaron a CNN que se trataba del presunto atacante. Las autoridades hallaron casquillos con mensajes escritos contra ICE, entre ellos la leyenda "ANTI-ICE". El FBI señaló que el caso se investiga como un acto de violencia selectiva.

El ataque en Dallas

El tiroteo ocurrió la mañana del miércoles 24 de septiembre a las 6:40 a.m. (hora local), cuando Jahn habría disparado contra un vehículo cercano a la instalación de ICE ubicada en el 8101 North Stemmons Freeway. Una de las víctimas intentó buscar refugio en el centro de detención, pero fue alcanzada por las balas. En un inicio, el Departamento de Seguridad Nacional informó que dos migrantes habían muerto, pero más tarde corrigió la cifra, confirmando solo un fallecido bajo custodia. El director interino de ICE, Todd Lyons, declaró a CNN que se trataba de un “posible francotirador”, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que el atacante se quitó la vida tras abrir fuego.