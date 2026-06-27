Nuevo sismo de 6,1 sacude Japón a tres días del fuerte terremoto de 7,2

Japón.- Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), apenas tres días después de otro sismo de 7,2 en la misma zona, sin que se haya emitido alerta de tsunami ni reportado daños graves por el momento. El sismo tuvo lugar a las 20:21 GMT del sábado y tuvo su epicentro frente a la costa de la prefectura de Iwate, en el océano Pacífico, a unos 40 kilómetros de profundidad, según la JMA.

El terremoto se dejó notar con mayor intensidad en la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, unos 670 kilómetros al noreste de Tokio, donde se registró un nivel 5 de 7 posibles en la escala sísmica japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores. El temblor se produjo después de que otro terremoto sacudiera el pasado jueves la zona, con una magnitud revisada de 7,2 por las autoridades japonesas, y dejara al menos una decena de heridos.