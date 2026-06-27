Momento en que rescatan con vida a bebé entre los escombros por terremotos en venezuela

Venezuela.- En medio de la tragedia, siempre hay rayitos de sol y milagros que no logran explicarse, como el caso de una bebé que fue rescatada con vida de los escombros tras el derrumbe provocado por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron Venezuela el miércoles por la noche. El video del momento en que rescatan a la bebé se ha vuelto viral en redes sociales. En el clip se observa cómo un hombre, presuntamente el padre de la menor, la llamaba y segundos después la bebé salió gateando hasta donde los rescatistas la cargaron.

“Dios es grande”, gritaba el presunto padre de la bebé al momento en que la pequeña logró salir entre los escombros. En el lugar se encontraban varios rescatistas y el padre de la bebé. El video, grabado desde una de las zonas afectadas por el terremoto en Venezuela, muestra el momento en que la menor logra salir entre los restos de un edificio colapsado.

En redes sociales se habla del “milagro”, aunque la bebé resultó con varias heridas en el rostro; en una fotografía se observa que se encuentra estable físicamente. Los sismos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde y tuvieron magnitudes de 7.2 y 7.5, sacudiendo varias regiones del país y dejando graves daños estructurales.