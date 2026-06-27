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Momento en que rescatan con vida a bebé entre los escombros por terremotos en venezuela

En medio de la devastación provocada por dos terremotos en Venezuela, un video ha conmovido a las redes sociales al mostrar el rescate de una bebé que logró salir con vida de entre los escombros

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 16:09

Venezuela.- En medio de la tragedia, siempre hay rayitos de sol y milagros que no logran explicarse, como el caso de una bebé que fue rescatada con vida de los escombros tras el derrumbe provocado por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron Venezuela el miércoles por la noche.

El video del momento en que rescatan a la bebé se ha vuelto viral en redes sociales.

En el clip se observa cómo un hombre, presuntamente el padre de la menor, la llamaba y segundos después la bebé salió gateando hasta donde los rescatistas la cargaron.

“Dios es grande”, gritaba el presunto padre de la bebé al momento en que la pequeña logró salir entre los escombros.

En el lugar se encontraban varios rescatistas y el padre de la bebé. El video, grabado desde una de las zonas afectadas por el terremoto en Venezuela, muestra el momento en que la menor logra salir entre los restos de un edificio colapsado.

Momento en que la bebé sale de los escombros siguiendo la voz de su padre y es rescatada.

Momento en que la bebé sale de los escombros siguiendo la voz de su padre y es rescatada.

 (Foto: Captura de pantalla)
Suben a 1,430 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

En redes sociales se habla del “milagro”, aunque la bebé resultó con varias heridas en el rostro; en una fotografía se observa que se encuentra estable físicamente.

Los sismos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde y tuvieron magnitudes de 7.2 y 7.5, sacudiendo varias regiones del país y dejando graves daños estructurales.

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Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles ya han dejado más de 1,400 muertos y 3,238 heridos.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que hasta este sábado han sido atendidas 73,736 familias por las autoridades, especialmente en el estado costero La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por el doble terremoto.

Las autoridades aún continúan con las labores de búsqueda en varias zonas afectadas, mientras se perciben olores fétidos producto de cuerpos atrapados entre los escombros.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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