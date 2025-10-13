Netanyahu confía en lograr la paz en Gaza junto a Donald Trump

Jerusalén, Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que, junto a Donald Trump, conseguirá la paz propuesta por el presidente estadounidense, al que agradeció el compromiso de poner fin a la guerra en Gaza.

"Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz", dijo Netanyahu en el Parlamento israelí junto al mandatario estadounidense.

Netanyahu afirmó que los últimos dos años fueron tiempos de guerra, pero expresó su esperanza de que los próximos traigan la paz, tanto dentro de Israel como fuera.