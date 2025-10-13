  1. Inicio
Netanyahu confía en lograr la paz en Gaza junto a Donald Trump

El primer ministro israelí agradeció al expresidente estadounidense su compromiso con el fin del conflicto en Gaza y la reanudación del proceso de paz en la región

  • 13 de octubre de 2025 a las 13:10
Netanyahu y Trump durante su encuentro en el Parlamento israelí, donde reiteraron su compromiso con un acuerdo de paz en Gaza.

 Sharon Lainez

Jerusalén, Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que, junto a Donald Trump, conseguirá la paz propuesta por el presidente estadounidense, al que agradeció el compromiso de poner fin a la guerra en Gaza.

"Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz", dijo Netanyahu en el Parlamento israelí junto al mandatario estadounidense.

Netanyahu afirmó que los últimos dos años fueron tiempos de guerra, pero expresó su esperanza de que los próximos traigan la paz, tanto dentro de Israel como fuera.

Entre abrazos y lágrimas, palestinos celebran su regreso a la libertad tras el alto el fuego en Gaza

"Paz dentro de Israel y paz fuera de Israel", indicó. "Espero continuar nuestro camino juntos, en el sendero que pavimentamos con los Acuerdos de Abraham. Bajo su liderazgo, podremos forjar nuevos tratados de paz con los países árabes de la región y con naciones musulmanas más allá de ella".

"Y mis amigos, creo que con el liderazgo del presidente Trump, esto sucederá mucho más rápido de lo que la gente cree", añadió.

Trump visitó este lunes Israel antes de viajar a Egipto para asistir a la cumbre para firmar el plan de paz en Gaza, el día de la liberación de todos los rehenes israelíes que aún permanecían en manos de Hamás dentro de la Franja de Gaza.

Familias de rehenes denuncian incumplimiento de Hamás

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

