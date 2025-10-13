Entre abrazos y lágrimas, palestinos celebran su regreso a la libertad tras el alto el fuego en Gaza

Prisioneros palestinos liberados a su llegada a Gaza tras su liberación, este lunes en Khan Yunis, sur de Gaza. La primera fase del acuerdo de paz de Gaza, entre Israel y Hamas, incluye la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, una retirada parcial de las tropas israelíes y el reparto de ayuda humanitaria en Gaza.
La mayoría de las familias que aguardaron este lunes la llegada de sus seres queridos en Ramala, capital de Cisjordania ocupada, apenas supieron un día antes que iban a ser liberados.
Poco después de que Hamás entregara esta mañana a 20 rehenes israelíes, cerca de 90 palestinos recobraron su libertad entre cánticos y vítores.
"Estoy feliz, así de sencillo. La gente nos recibe con los brazos abiertos. La prisión fue realmente terrible, las condiciones pésimas, sobre todo en los últimos dos años", dice a EFE Mohamed Ahmad al Khatib, condenado a 20 años en la prisión de Rimon, en la urbe palestina de Belén.
Con esos últimos dos años, Khatib se refiere a la fecha que lo cambió todo: el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás mató en suelo israelí a 1.200 personas y secuestró a 251, dando inicio a una nueva ofensiva bélica con la que Israel ha arrasado Gaza y causado al menos 67.000 muertos, la mayoría civiles.
Según el acuerdo de alto el fuego, una vez los 20 cautivos con vida que quedaban en Gaza fueran entregados hoy al Ejército israelí y devueltos a sus fronteras, más de 1.700 palestinos serían liberados en Gaza -muchos arrestados durante meses sin cargos y juicio-, 154 presos con altas condenas serían deportados a Egipto y 88 liberados en Cisjordania o Jerusalén Este.
Cuando a las 12.47 del mediodía (09.47 GMT) dos autobuses de la Cruz Roja aparecieron finalmente en el horizonte, muchos de los presentes se revelaron contra Israel -que les prohíbe celebrar cualquier reencuentro o manifestar alegría en público- y rompieron en lágrimas o en chillidos.
Además de la tortura, muchos en Ramala tienen palabras también para Gaza, temerosos de que Israel renueve su ofensiva contra el enclave palestino poco después de que termine el intercambio de rehenes.
El palestino Riad afirma que lleva más de dos décadas sin ver a su hermano Mohamed. Dice estar feliz y anhela que, de alguna manera, todos los presos palestinos acaben siendo liberados. Su hermana llora a un lado, con la mirada ida mientras aguarda el desenlace, temerosa de que Mohamed sea deportado.
Por su parte, el Ejército israelí confirmó este lunes haber recibido los restos mortales de dos rehenes más dentro de la Franja de Gaza, cuyos ataúdes se suman a los de otros dos fallecidos recibidos horas antes, y que todos están siendo transportados en estos momentos rumbo a Israel.
En Israel aún quedan otros 24 cadáveres de cautivos que deberían ser devueltos en el marco del pacto de alto el fuego con los islamistas, que hoy liberaron a otros 20 cautivos con vida que ya están reunidos con sus familias.
"Cuatro ataúdes de rehenes fallecidos están siendo escoltados por miembros de las fuerzas de defensa y de inteligencia rumbo a Israel, donde serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense para su identificación", detalló un comunicado castrense.