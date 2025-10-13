Familias de rehenes denuncian incumplimiento de Hamás tras entregar solo cuatro cuerpos

Jerusalén.- Las familias de los rehenes israelíes afirmaron que han sido informadas de que este lunes solo recibirán cuatro cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en la Franja de Gaza, ante lo que expresaron su "conmoción y consternación".

"Nos sentimos profundamente conmovidos y consternados por la noticia de que hoy se entregarán únicamente cuatro cuerpos de los rehenes muertos, de los 28 que Hamás mantiene en su posesión", indicó el Foro de Familias en un comunicado.

Además, las familias denunciaron que esto constituye un "flagrante incumplimiento del acuerdo por parte de Hamás" y exigieron que tanto el Gobierno de Israel como los mediadores tomen "acciones inmediatas para corregir esta grave injusticia".