Liberan a miembros de las flotillas detenidos por Israel cuando navegaban a Gaza

Argel.- El equipo jurídico de las flotillas, Adalah, confirmó este domingo la liberación de todos los participantes detenidos en Israel que integraban la segunda misión humanitaria, Flotilla de la Libertad, interceptada el miércoles en aguas internacionales cuando navegaba hacia Gaza.

Con la liberación también hoy de la activista española Reyes Rigo -que aterrizará mañana en España- los 462 integrantes de la primera flotilla abordada la semana pasada, Global Sumud Flotilla (GSF), ya han sido deportados.

Reyes fue deportada este domingo por las autoridades israelíes a Jordania, después de que se solicitara prisión preventiva en su contra por presuntamente morder a una trabajadora de la prisión, lo que prolongó su detención.