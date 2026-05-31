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Murió el líder indígena miskito Brooklyn Rivera bajo custodia estatal en Nicaragua

Falleció el líder indígena Brooklyn Rivera; defensores de derechos humanos acusan al régimen del mandatario Daniel Ortega por su muerte bajo detención

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 17:34
Murió el líder indígena miskito Brooklyn Rivera bajo custodia estatal en Nicaragua

El líder indígena Brooklyn Rivera Bryan falleció en Managua bajo custodia estatal.

 Foto: cortesía redes sociales

Managua, Nicaragua.- El líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan falleció en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal, informó este domingo el Ministerio de Salud de Nicaragua.

Rivera Bryan, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), estaba ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades.

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El Gobierno nicaragüenses, liderado por los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, indicó en una nota de prensa que su fallecimiento ocurrió pese a "los enormes e intensos esfuerzos" realizados para recuperar la salud de "nuestro hermano Brooklyn", y atribuyó su deterioro físico y neurológico por complicaciones derivadas de una "bacteria generada por la Covid-19".

En la nota se destaca que Rivera Bryan estuvo acompañado de sus familiares más cercanos.

Su muerte ha desatado fuertes denuncias de organismos de derechos humanos contra el régimen de Daniel Ortega.

Su muerte ha desatado fuertes denuncias de organismos de derechos humanos contra el régimen de Daniel Ortega.

 (Foto: cortesía redes sociales)

Días antes de confirmarse su muerte, su hija Tininiska Rivera responsabilizó públicamente a los esposos y copresidentes de Nicaragua por el estado crítico de salud del dirigente indígena, detenido desde septiembre de 2023.

"Responsabilizo directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica de mi padre", expresó desde el exilio en una carta pública.

La hija del líder miskito rechazó además la versión oficial sobre el estado de salud y las condiciones de detención de Rivera Bryan, y sostuvo que cuando fue arrestado salió de su casa "en condiciones óptimas de salud".

También, denunció que las imágenes difundidas por el Gobierno evidenciaban condiciones “indignas, inhumanas y degradantes” durante su encarcelamiento, y pidió su liberación inmediata, acceso de familiares, abogados y médicos independientes, así como su traslado fuera del país para recibir atención médica especializada.

Rivera Bryan fue una de las principales figuras políticas de la Costa Caribe nicaragüense y durante décadas lideró la defensa de los derechos territoriales y políticos del pueblo miskito.

Fue detenido antes de las elecciones regionales de marzo de 2024, cuando todavía era legislador, lo que generó denuncias de organismos de derechos humanos y sectores opositores.

Exigen investigación y justicia

Tras conocerse la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, el Colectivo Nicaragua Nunca Más exigió este domingo una investigación independiente, además de verdad y justicia.

"Han matado a Brooklyn Rivera. Brooklyn es el octavo preso político asesinado por la dictadura desde el 2019, pero es el tercero en los últimos diez meses y fue asesinado luego de estar casi tres años en desaparición forzada de personas", indicó en un video el abogado del movimiento, Salvador Marenco.

Agregó que "vamos a seguir exigiendo justicia por el asesinato de Brooklyn, porque los co-dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo son responsables directos de este asesinato".

Marenco afirmó además que el asesinato de Rivera Bryan constituye "un crimen de lesa humanidad" y sostuvo que en su caso se configuran al menos cuatro violaciones graves: "detención arbitraria, torturas, desaparición forzada de personas y ahora el de asesinato o privación de la vida" a manos del régimen.

Añadió que el caso de Rivera Bryan refleja el trato que la dictadura ha dado a las personas presas políticas en Nicaragua, que son sometidas a de manera constante a un entorno torturante, a "torturas físicas, sexual, psicológica, que le deterioran la vida".

"Este colectivo tiene más de 270 testimonios de personas sobrevivientes de tortura que pueden confirmar esto", precisó. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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