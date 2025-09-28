  1. Inicio
Múltiples víctimas, incluido el tirador, tras disparos en una iglesia mormona en Míchigan

El Departamento de Policía declaró que aún no tienen los nombres de las víctimas e instaron a la población a permanecer alejada de la zona

  • 28 de septiembre de 2025 a las 12:38
La policía informó que el atacante fue abatido y que el incidente ocurrió poco después de las 11 horas en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, a unos 104 km al norte de Detroit.

 Foto: Captura de pantalla

Washington, EE UU.- Múltiples víctimas, entre ellas el agresor, tras un tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, según informaron fuentes policiales este domingo.

"Ha habido un tirador activo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días".

Hay múltiples víctimas y el tirador ha sido abatido. En este momento no hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas", informó el Departamento de Policía de la localidad en una publicación en Facebook.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó de que agentes del FBI se han desplazado al lugar de los hechos.

"Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia", añadió.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto "cobarde y criminal".

El Departamento de Policía declaró que aún no tienen los nombres de las víctimas e instaron a la población a permanecer alejada de la zona.

Tras conocerse la noticia se han publicado varios vídeos en redes sociales en los que se aprecia una larga cortina de humo saliendo de la iglesia.

