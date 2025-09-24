  1. Inicio
  2. · Mundo

Mueren tres personas en tiroteo a un centro de ICE en Texas; hay varios heridos

Las víctimas serían migrantes detenidos, no agentes. Autoridades investigan el motivo, mientras el Gobierno de Trump vinculó el hecho con violencia contra las fuerzas del orden

  • 24 de septiembre de 2025 a las 08:57
Mueren tres personas en tiroteo a un centro de ICE en Texas; hay varios heridos

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas.

Foto: EFE.

Austin, Estados Unidos.- Un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas) este miércoles deja al menos tres muertos y varios heridos, según informaron las autoridades estadounidenses.

El sospechoso, que falleció a causa de una "herida autoinflingida", disparó hacia las instalaciones de ICE, al noreste de Dallas, desde un edificio aledaño, indicó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena Fox News.

Los fallecidos son "posiblemente" migrantes que estaban detenidos en el edificio, añadió la portavoz, que especificó que ningún agente de ICE o policía local se encuentra entre las víctimas fatales."Parece haber sido un francotirador", indicó McLaughlin, pero agregó que la investigación aún está pendiente.

Muere mexicano detenido en un centro migratorio en California acusado de negligencias

La policía de Dallas confirmó el incidente, asegurando que recibieron una llamada a las 6:40 hora local pidiendo "apoyo" a un agente y adelantó que la investigación preliminar determinó que el sospechoso disparó desde un "edificio gubernamental" adyacente a las instalaciones de ICE. Aún se desconoce la identidad de las víctimas.

A pesar de que las autoridades aseguran que se desconoce por el momento el motivo detrás del ataque, varios funcionarios del Gobierno de Donald Trump, incluyendo el vicepresidente, JD Vance, lo vincularon de inmediato con la "violencia" y las amenazas contra "las fuerzas del orden".

"El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe parar", indicó el republicano en su plataforma de la cuenta X. Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas.

En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró "ataque organizado".

EE UU asegura, sin pruebas, que 1.6 millones de personas se han autodeportado

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias