Mueren cuatro personas en tiroteo en una escuela secundaria de Misisipi

Washington, Estados Unidos.- Al menos cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante una celebración deportiva en una escuela secundaria de Misisipi (Estados Unidos), según informaron medios locales.
El incidente tuvo lugar el viernes en la noche, a las afueras de las instalaciones universitarias, según indicó el alcalde de la ciudad de Leland, John Lee.
Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron transportados al Centro Médico de la Universidad de Misisipi.
Las autoridades informaron que la investigación sobre el incidente continúa abierta y aún no han revelado la identidad de las víctimas.
De acuerdo a Lee, en declaraciones a CBS News, el tiroteo se desató cuando una multitud se encontraba en el centro de la ciudad para celebrar un encuentro deportivo de regreso a casa (homecoming) de la la Escuela Secundaria de Leland contra la secundaria de Charleston. El tirador abrió fuego en la calle principal.
Otro tiroteo en Misisipi
También el pasado viernes -10 de octubre- en la ciudad de Heidelberg se registró un tiroteo durante la celebración de un partido de fútbol americano de la secundaria de Heidelberg.
El saldo fue de dos personas muertas y otra herida, de acuerdo al reporte de medios locales.
Horas más tarde, el Departamento del Sheriff del condado de Jasper tiene bajo custodia a una persona de interés identificada como Tylar Jarod Goodloe, de 18 años de edad, luego de que ciudadanos reportaran a la Policía sobre su paradero. Goodloe fue detenido en el sur de Bay Springs, sin reportarse incidencia alguna.
Las autoridades siguen búsqueda del responsable del crimen, recolectando evidencias para identificarlo y dar con su ubicación.
Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive. En cada uno de estos incidentes, al menos cuatro personas recibieron disparos, sin contar al atacante.