Mueren cuatro personas en tiroteo en una escuela secundaria de Misisipi

Washington, Estados Unidos.- Al menos cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante una celebración deportiva en una escuela secundaria de Misisipi (Estados Unidos), según informaron medios locales. El incidente tuvo lugar el viernes en la noche, a las afueras de las instalaciones universitarias, según indicó el alcalde de la ciudad de Leland, John Lee.

Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron transportados al Centro Médico de la Universidad de Misisipi. Las autoridades informaron que la investigación sobre el incidente continúa abierta y aún no han revelado la identidad de las víctimas. De acuerdo a Lee, en declaraciones a CBS News, el tiroteo se desató cuando una multitud se encontraba en el centro de la ciudad para celebrar un encuentro deportivo de regreso a casa (homecoming) de la la Escuela Secundaria de Leland contra la secundaria de Charleston. El tirador abrió fuego en la calle principal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Otro tiroteo en Misisipi