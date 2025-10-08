Capturan a Derrick Groves en Atlanta, último de los 10 reos fugados de prisión en Luisiana

Atlanta, Estados Unidos.- Las autoridades capturaron este miércoles en Atlanta, Georgia, al último de los diez reclusos que escaparon en mayo de la prisión de Orleans Parish en Nueva Orleans, Luisiana, tras casi cinco meses de búsqueda, informó el Departamento de Policía de Atlanta en un comunicado.

Identificado como Derrick Groves, el reo de 28 años había sido condenado previamente por dos cargos de asesinato, dos de intento de asesinato, por los que fue condenado a cadena perpetua, y un delito federal por posesión de armas de fuego, tras un tiroteo en una celebración religiosa de Mardi Gras en 2018 que resultó en dos muertes y varios heridos.

Su fuga el 16 de mayo, junto con otros nueve reclusos, se hizo viral en redes sociales y fue facilitada por la remoción de una unidad de inodoro y lavabo defectuosa en su celda, lo que permitió a los prisioneros atravesar un agujero en la pared y escapar.