Tiroteo en Texas deja dos niños muertos y otros dos heridos; hay una mujer detenida

Los agentes del Sheriff del Condado de Brazoria respondieron a una llamada de emergencia y al llegar a la vivienda encontraron a cuatro niños con heridas de bala.

Texas, Estados Unidos.- Un tiroteo ocurrido durante la madrugada del sábado 4 de octubre en la ciudad de Angleton, en el condado de Brazoria, en Texas , Estados Unidos, dejó como resultado dos menores fallecidos y otros dos en estado crítico, según confirmaron las autoridades locales y medios estadounidenses como AP News y The Washington Post.

Dos de ellos, de 13 y 4 años, fueron declarados sin vida en el lugar, mientras que los otros dos, de 8 y 9 años, fueron trasladados en helicóptero a un hospital infantil en Houston debido a la gravedad de sus heridas.

Horas después, la portavoz del sheriff, Madison Polston, informó que los dos menores heridos permanecían en condición estable y bajo observación médica, tras recibir atención especializada.

El incidente se registró en una zona residencial de Angleton, una ciudad de aproximadamente 19,500 habitantes ubicada a unos 72 kilómetros al sur del centro de Houston, dentro del área metropolitana de Houston. El suceso provocó un amplio despliegue policial y de unidades de emergencia.

Las autoridades detuvieron a una mujer presuntamente vinculada con el tiroteo, aunque aún no se ha determinado su relación exacta con las víctimas.

Por el momento, los nombres tanto de los menores como de la sospechosa no han sido revelados, en cumplimiento con las leyes de protección infantil de Estados Unidos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Brazoria indicó que la investigación sigue en curso para esclarecer las causas del tiroteo y el vínculo entre la detenida y los niños.

Las autoridades aseguraron que no existe una amenaza activa para la comunidad, y reiteraron que continuarán informando conforme avancen las investigaciones.