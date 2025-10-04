Kevin Kirby, surfista hallado muerto y con signos de violencia en río de Costa Rica

Autoridades de Costa Rica hallaron el cadáver del reconocido surfista Kevin Kirby, de 27 años de edad, el pasado miércoles 1 de octubre, luego de haber permanecido desaparecido por varios días. ¿Lo mataron? A continuación lo que se sabe del caso.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer el cuerpo de Kirby fue localizado a las orillas del río María Aguilar, con múltiples heridas compatibles con una muerte violenta.
El hallazgo se registró al filo de las 3:00 de la madrugada del miércoles, cuando un hombre alertó a las autoridades.
Kevin Kirby había sido visto por última vez el pasado 28 de septiembre Sabanilla de Montes de Oca, tras haber asistido a una reunión con amistades. Según sus allegados, no volvió a responder su teléfono a las 5:30 de la tarde.
El mismo miércoles, las autoridades reportaron la detención de un hombre, sospechoso en el caso de desaparición de Kirby. Sin embargo, el OIJ aclaró que todavía no hay confirmación de vínculo directo, por lo que las investigaciones continúan.
El Ministerio de Seguridad señaló que el sospechoso fue detenido en la Ciudadela María Reina, Hatillo, gracias a información de la Sección de Homicidios del OIJ, y enfatizó que la detención es de interés para la investigación, no necesariamente el principal sospechoso.
La noticia ha causado consternación a nivel nacional e internacional, pues Kevin Kirby era muy conocido en la comunidad surfista.
En sus redes sociales compartía su pasión por el mar, las sesiones de surf, pesca y el tiempo con sus amigos y su mascota, Emma.
Familiares, amigos y atletas se encuentran devastados por su deceso. De hecho, todos tenían la esperanza de encontrarlo con vida, ya que habían reportado su desaparición en redes sociales.
Usuarios de redes sociales lamentan la muerte del surfista y se han unido a los clamores de justicia de familiares y amigos de Kirby.
"Dios te reciba. No merecías ese final, espero que estés descansando tranquilo". "Qué seres tan despreciables, arrebatarle la vida a una buena persona. Ahora pienso en su perrita Emma", son algunos comentarios que se leen en redes sociales por la muerte de Kevin Kirby.
Mientras las autoridades siguen investigando, en redes sociales circula la invitación a despedir al joven surfista. "Acompáñanos a despedir y compartir en el mar con nuestro hermano una última vez" en Esterillos Oeste, el domingo 5 de octubre a las 8:00 a.m.