Hombre descuartizó a su esposa en California por no bajar de peso tras embarazo

Durante el altercado, la víctima le dijo a su esposo que planeaba dejarlo y no permitirle ver a su hijo, lo que desató la violencia

  • 04 de octubre de 2025 a las 15:23
1 de 10

Un caso de violencia extrema ha causado conmoción en California, Estados Unidos, después de que una mujer de 37 años, identificada como June Bunyan, fuera brutalmente asesinada y desmembrada por su esposo, Jonathan Rentería, de 25 años.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

De acuerdo con las autoridades locales, el crimen ocurrió el pasado 11 de septiembre en un motel de Newbury Park, donde los oficiales acudieron tras recibir una llamada de emergencia.

Foto: Redes sociales
3 de 10

Al llegar, encontraron una nota de suicidio escrita por Rentería en la que confesaba haberle quitado la vida a su esposa.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

El cuerpo de Bunyan fue hallado desmembrado en la cocina del lugar.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Según el testimonio del agresor, la discusión inició porque la víctima no había logrado perder peso tras su embarazo.

Foto: Redes sociales
6 de 10

Durante el conflicto, Bunyan habría manifestado su intención de dejarlo y no permitirle volver a ver a su hijo, lo que provocó la reacción violenta de Rentería y el posterior asesinato.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

El caso se viralizó a través de una página de GoFundMe organizada por familiares y amigos de la víctima, donde la describieron como una mujer íntegra, alegre y con el sueño de convertirse en una abogada defensora.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

“Con una angustia inimaginable, compartimos la devastadora noticia de que nuestra amada hija, hermana, sobrina, prima y amiga, June Bunyan, nos fue arrebatada trágicamente debido a un crimen violento en Estados Unidos”, expresaron en la publicación.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Las autoridades confirmaron que Jonathan Rentería fue arrestado y podría enfrentar cargos graves por asesinato y mutilación de restos humanos

 Foto: Referencia
10 de 10

Por el momento continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso y buscar justicia para Bunyan y su bebé.

 Foto: Referencia
