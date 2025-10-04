Hombre descuartizó a su esposa en California por no bajar de peso tras embarazo

Un caso de violencia extrema ha causado conmoción en California, Estados Unidos, después de que una mujer de 37 años, identificada como June Bunyan, fuera brutalmente asesinada y desmembrada por su esposo, Jonathan Rentería, de 25 años.
De acuerdo con las autoridades locales, el crimen ocurrió el pasado 11 de septiembre en un motel de Newbury Park, donde los oficiales acudieron tras recibir una llamada de emergencia.
Al llegar, encontraron una nota de suicidio escrita por Rentería en la que confesaba haberle quitado la vida a su esposa.
El cuerpo de Bunyan fue hallado desmembrado en la cocina del lugar.
Según el testimonio del agresor, la discusión inició porque la víctima no había logrado perder peso tras su embarazo.
Durante el conflicto, Bunyan habría manifestado su intención de dejarlo y no permitirle volver a ver a su hijo, lo que provocó la reacción violenta de Rentería y el posterior asesinato.
El caso se viralizó a través de una página de GoFundMe organizada por familiares y amigos de la víctima, donde la describieron como una mujer íntegra, alegre y con el sueño de convertirse en una abogada defensora.
“Con una angustia inimaginable, compartimos la devastadora noticia de que nuestra amada hija, hermana, sobrina, prima y amiga, June Bunyan, nos fue arrebatada trágicamente debido a un crimen violento en Estados Unidos”, expresaron en la publicación.
Las autoridades confirmaron que Jonathan Rentería fue arrestado y podría enfrentar cargos graves por asesinato y mutilación de restos humanos
Por el momento continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso y buscar justicia para Bunyan y su bebé.