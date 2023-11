Muere ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter

“La ex primera dama Rosalynn Carter, una apasionada defensora de la salud mental, los cuidados y los derechos de las mujeres, falleció el domingo 19 de noviembre a las 14H10 en su casa en Plains, Georgia. (...) Murió pacíficamente, con su familia a su lado”, dijo el Centro Carter en un comunicado.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS .- La ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter , esposa del expresidente Jimmy Carter (1977-1981), murió a los 96 años en su casa de Georgia, anunció la organización sin fines de lucro de la pareja.

“Rosalynn fue mi compañera a partes iguales en todo lo que he logrado”, dijo Jimmy Carter en el comunicado.

“Ella me dio sabia guía y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me quería y me apoyaba”, completó el exmandatario demócrata.

A lo largo de la dilatada carrera política de Jimmy Carter, su esposa estuvo en el centro de sus campañas. Una vez en la Casa Blanca, destacó como una primera dama decidida a implicarse en la política.