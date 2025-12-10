  1. Inicio
María Corina Machado salió de Venezuela en un barco, según The Wall Street Journal

Según el diario estadounidense, la galardonada podría exiliares en Oslo, luego de haber pasado escondida para evitar ser arrestada por el gobierno de Maduro

  • 10 de diciembre de 2025 a las 10:56
Machado salió el martes 9 de diciembre de Venezuela hacia Oslo.

Foto: EFE

Caracas, Venezuela.- La opositora venezolana María Corina Machado salió de Venezuela el martes en barco hacia Curazao para intentar llegar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz, informó este miércoles el diario The Wall Street Journal.

Según fuentes del Gobierno estadounidense citadas por el periódico, Machado viajó en secreto a la isla caribeña, situada a menos de 80 kilómetros de las costas venezolanas.

La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia celebrada este miércoles en la que fue galardonada con el Nobel, pero confirmó que estará en la capital noruega en las próximas horas.

Palabras de María Corina Machado tras recibir el Nobel de la Paz 2025

De acuerdo con The Wall Street Journal, este desplazamiento podría obligar a Machado a exiliarse, después de haber pasado gran parte del último año escondida en Venezuela para evitar ser arrestada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Machado, sin embargo, ha expresado su intención de regresar "muy pronto" a su país tras su paso por Oslo.

Ana Corina Sosa, hija de la Nobel de la Paz, fue la encargada de recibir el premio en nombre de su madre y leer su discurso durante la ceremonia, en el que aseguró que Venezuela "volverá a respirar".

¿Qué personajes asistieron a la ceremonia del Nobel de la Paz 2025?

"Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente", pronunció Sosa desde el estrado del Ayuntamiento de Oslo, tras afirmar que "en unas horas" podrá abrazar a su madre después de dos años.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

