Marco Rubio descarta buscar la presidencia en 2028 si JD Vance decide postularse

"Si JD Vance se presenta a la presidencia, será nuestro candidato y yo seré una de las primeras personas en apoyarlo", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en una entrevista concedida a Vanity Fair junto a varios miembros del gabinete de Trump.

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó buscar la nominación presidencial republicana para 2028 si el actual vicepresidente, JD Vance, decide postularse para suceder a Donald Trump.

Rubio, de 54 años, y Vance, de 41, son considerados los principales aspirantes a suceder a Trump, quien en 2028 no podrá buscar la reelección al haber completado los dos mandatos permitidos por la Constitución.

Durante la sesión de fotos con Vanity Fair, Vance bromeó con los fotógrafos al ofrecerles 1.000 dólares si lograban hacerlo lucir mejor que Rubio.

Aunque durante meses Trump ha insinuado que podría buscar la reelección, el pasado octubre respaldó la idea de que Vance y Rubio integren una candidatura conjunta, sin precisar quién ocuparía la cabeza de la fórmula y quién la vicepresidencia.

"Creo que, si en algún momento formaran un equipo, serían imparables", señaló. "No creo que nadie se presentara contra nosotros", añadió.

En la misma entrevista con Vanity Fair, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, afirmó que Trump no tiene intención de violar la Enmienda 22, que le impide volver a presentarse, aunque reconoció que "se está divirtiendo" con sus comentarios al respecto.

Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos, fue un destacado senador republicano entre 2010 y 2025. En 2016 buscó la nominación presidencial de su partido, pero fue derrotado por Trump tras una campaña marcada por duros enfrentamientos verbales entre ambos.