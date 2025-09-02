Maduro ofrece a Trump su "experiencia" en la lucha contra el narcotráfico

Caracas. Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este lunes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, así como a los Gobiernos latinoamericanos, la experiencia del país caribeño en la lucha contra el narcotráfico, con el fin de "acabar" con el comercio ilegal de narcóticos en el continente.
"Si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia, modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos", dijo el líder del chavismo en una conferencia de prensa.
El mandatario señaló que la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA), los cuerpos policiales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela también están "totalmente a la orden" para coordinar con los países de Suramérica y Centroamérica "una sola estrategia" contra el narcotráfico, "si de verdad se quisiera enfrentar ese problema", que es, agregó, uno de los "muchos otros que tiene el continente".
También reaccionó el lunes sobre el despliegue militar que realiza Estados Unidos al que calificó como la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años", con un despliegue de ocho barcos militares por parte de Estados Unidos con 1,200 misiles y un submarino nuclear que, denunció, "apuntan" a la nación caribeña, que se declararía "en armas" si "fuera agredida".
Se trata, dijo, de "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal" como parte de "lo que llaman la máxima presión" para provocar un cambio político, detrás de lo que, insistió, está el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien llamó "el señor de la guerra", y lo acusó de querer manchar las manos del mandatario Donald Trump con "sangre venezolana" y de la región.
Durante una conferencia de prensa, aseguró que eso "sería una guerra completa en todo el continente", aunque expresó que su par estadounidense, a quien describió como "un hombre inteligente y audaz, sabrá qué hace".