Maduro afirma que Venezuela enfrenta la "más grande amenaza" del continente

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años", con un despliegue de ocho barcos militares por parte de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear que, denunció, "apuntan" a la nación caribeña, que se declararía "en armas" si "fuera agredida". Se trata, dijo, de "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal" como parte de "lo que llaman la máxima presión" para provocar un cambio político, detrás de lo que, insistió, está el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien llamó "el señor de la guerra", y lo acusó de querer manchar las manos del mandatario Donald Trump con "sangre venezolana" y de la región.

Durante una conferencia de prensa, aseguró que eso "sería una guerra completa en todo el continente", aunque expresó que su par estadounidense, a quien describió como "un hombre inteligente y audaz, sabrá qué hace". "Yo no tengo ninguna animadversión con el presidente Trump, hemos tenido y tenemos visiones muy diferentes del mundo, creo que solo coincidimos en una opinión que él tiene, (...) que él quiere la paz para el mundo, es lo que él quiere dejar como legado. Si él quiere dejar eso como legado, en Venezuela nosotros somos su único aliado", afirmó.

Defensa

Maduro advirtió que, ante "la máxima presión militar" por parte de EE.UU., Venezuela ha declarado "la máxima preparación" para su defensa. Según el gobernante, la nación suramericana tiene una estrategia "eminentemente defensiva" que se ha diseñado "durante veinte años" y que incluye "dos formas de lucha", una diplomática y otra armada. "Nosotros estamos en un periodo especial de preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país, nos toque o no nos toque", declaró el jefe de Estado, quien indicó que unos 8,2 millones de personas "están alistadas para defender" al territorio. Entretanto, espera que el secretario general de la ONU, António Guterres, a quien pidió la semana pasada apoyo en una carta "muy clara y muy contundente", y "los organismos de Naciones Unidas reaccionen a tiempo".

Diálogos "maltrechos"