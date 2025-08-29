El chavismo se moviliza en comunidades para respaldar a Maduro ante "amenazas" de EE UU

De acuerdo al Gobierno, los venezolanos que quieran alistarse podrán acudir a 945 puntos en el país, hasta este sábado. Además del alistamiento, Venezuela también lleva a cabo, según anunciaron las autoridades, un despliegue de buques de "mayor porte" en sus aguas territoriales en el Caribe para combatir el tráfico de sustancias, así como de 15.000 efectivos en los estados de Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, para asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.