Madre de “El Chapo” se murió deseando visitar a su hijo en la cárcel

SINALOA, HONDURAS.- Uno de los mayores anhelos de Consuelo Loera Pérez , madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, era visitar a su hijo en la cárcel, deseo que no pudo cumplir pese a sus múltiples intentos para reecontrarse con él.

En sus intentos por estar con Joaquín, doña Consueño solicitó al gobierno de Estados Unidos la oportunidad de ver a su hijo que, en ese entonces, tenía más de cinco años de no verlo y quería estar presente en el juicio.

Así que el 17 de julio de 2019, día que se leyó la sentencia de cadena perpetua contra “El Chapo”, su madre no pudo estar presente.

Sin embargo, no logró obtener el permiso solicitado, ya que según el gobierno estadonidense “se prohíbe la emisión de una visa a cualquier persona que haya estado involucrada en el tráfico ilícito de cualquier sustancia controlada o químico, o es familiar inmediato de un traficante”.

Fue durante una visita de López Obrador a Badiraguato, Sinaloa, que la matriarca del clan Loera solicitó verlo. El mandatario no puso objeción y se bajó de su camioneta para darle la mano y recibir la carta con la solicitud de ayuda.

Aunque doña Consuelo no volvió a ver a su hijo, no significa que no habló con él. De hecho, en la penitenciaria de máxima seguridad en la que está recluído, “El Chapo” tenía permiso de hacer llamadas de 15 minutos con sus hijas, una de sus hermanas y su mamá.

Según mencionó Mariel Colón, abogada del capo, “en cuanto a llamadas tiene solamente dos llamadas al mes, socialmente, de 15 minutos con su hermana Bernarda y con su madre Consuelo o con las niñas, entonces tiene que decidir si habla con su madre o con las niñas”.