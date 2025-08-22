Donald Trump anuncia que pondrá aranceles a los muebles importados a EE UU

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que se ha iniciado "una gran investigación" sobre los muebles que ingresan a Estados Unidos desde otros países y espera aumentar los aranceles para estos productos.

"Dentro de los próximos 50 días, la investigación estará concluida y los muebles importados estarán sujetos a un arancel que aún está por determinarse", escribió Trump en su cuenta de Truth.

El mandatario agregó que esta medida "traerá de vuelta el negocio de los muebles a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Míchigan y otros estados".