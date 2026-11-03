Kathy Castor salva uno de los últimos bastiones demócratas de Florida, según las proyecciones

Miami.- La congresista Kathy Castor conservó uno de los últimos feudos demócratas en Florida al imponerse en el distrito 14, rediseñado en el marco de la inicitiva impulsada por el presidente de EE UU, Donald Trump, para modificar los mapas electorales en varios estados y favorecer a los republicanos, según las proyecciones de CBS y The Washington Post. El triunfo de Castor en un nuevo distrito creado por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, otorga a los demócratas un escaño clave en la Cámara de Representantes, según los medios estadounidenses, tras derrotar al republicano Mike Beltrán en una de las contiendas más reñidas a nivel nacional.

Después de casi dos décadas en el cargo, Castor afrontó una de sus reelecciones más complicadas debido al nuevo mapa electoral aprobado por DeSantis, pues el nuevo distrito 14 dejó a la demócrata con solo un tercio de su electorado anterior. Ubicada en la bahía de Tampa, esta circunscripción pasó a englobar una zona predominantemente republicana con el nuevo diseño, lo que aumentó las opciones de victoria de los conservadores. Pese a que Florida es un bastión republicano, la campaña se centró en el encarecimiento del coste de la vida, la escalada en los seguros de vivienda tras las recientes temporadas de huracanes o el choque ideológico en materia migratoria y de derechos reproductivos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse