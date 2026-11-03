La jornada electoral en EE UU llega a su fin tras el cierre de las últimas urnas

Washington, Estados Unidos.- A excepción de una sola mesa de votación en una isla de Alaska, los centros de votación en los 50 estados de Estados Unidos han cerrado este martes 3 de noviembre y están enfocados en el recuento para las elecciones de medio mandato, donde las proyecciones indican que los demócratas se han hecho con las dos Cámaras del Congreso.

Los dos últimos estados en cerrar las mesas han sido Hawai y Alaska, donde solo el centro de votación de la isla de Adak, que cuenta con en torno a 200 residentes, permanece abierto una hora más.

Una hora antes habían cerrado también Idaho, Oregón, Washington y el estado más poblado del país, California.