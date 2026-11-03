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Trump culpa al gobernador de Texas por su derrota y le acusa de alejarse del partido

El republicano Greg Abbott fue vencido por la demócrata Gina Hinojosa, la primera latina en ganar la gobernatura de Texas y la tercera mujer en ocupar el cargo

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 23:08
Trump culpa al gobernador de Texas por su derrota y le acusa de alejarse del partido

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpabilizó este martes al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por su derrota en las elecciones de medio mandato y le acusó de haberse convertido en un "republicano solo de nombre" en los últimos seis meses.

Abbott volvió a su "fórmula original" y "eso no fue muy bueno", dijo Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social tras conocerse la victoria de la demócrata Gina Hinojosa con una amplia ventaja con respecto a su rival republicano.

En un mensaje posterior por la misma vía, el presidente dijo que se convertiría en un experto en política "tanto para bien como para mal sobre las razones" por las que los distintos candidatos en las elecciones legislativas "ganaron o perdieron".

El candidato demócrata al Senado de Texas, James Talarico, estrecha su mano con la candidata demócrata a la Gobernación de Texas, Gina Hinojosa, en un evento de campaña este sábado, en Houston.

El candidato demócrata al Senado de Texas, James Talarico, estrecha su mano con la candidata demócrata a la Gobernación de Texas, Gina Hinojosa, en un evento de campaña este sábado, en Houston.

(Foto: EFE)

Además, también posteó una imagen de su tradicional gorra roja, pero esta vez con la palabra "veto" escrita en mayúsculas de color blanco y en referencia a su voluntad por dificultar la labor del poder legislativo.

El recuento de las elecciones también proclamó al demócrata James Talarico como ganador de la carrera a senador por Texas frente al republicano Ken Paxton y a pesar de las numerosas visitas del presidente a este estado para hacer campaña.

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Redacción web
Agencia EFE

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