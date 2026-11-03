Trump culpa al gobernador de Texas por su derrota y le acusa de alejarse del partido

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpabilizó este martes al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por su derrota en las elecciones de medio mandato y le acusó de haberse convertido en un "republicano solo de nombre" en los últimos seis meses.



Abbott volvió a su "fórmula original" y "eso no fue muy bueno", dijo Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social tras conocerse la victoria de la demócrata Gina Hinojosa con una amplia ventaja con respecto a su rival republicano.



En un mensaje posterior por la misma vía, el presidente dijo que se convertiría en un experto en política "tanto para bien como para mal sobre las razones" por las que los distintos candidatos en las elecciones legislativas "ganaron o perdieron".

