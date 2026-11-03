Xavier Becerra será el primer gobernador de origen latino de California

Los Ángeles, Estados Unidos.- El demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California en más de 150 años, según las proyecciones de AP y NBC News.



El veterano político de 68 años lidera la contienda para suceder al democrata Gavin Newsom al cargo de la gobernatura del estado más poblado de Estados Unidos, contra el republicano Steve Hilton.



Becerra se convertiría así en el primer mandatario de raíces mexicanas al frente del Estado Dorado desde que pertenece a Estados Unidos, y su victoria consolidaría a California como un bastión demócrata, que ha puesto cara a la Administración del presidente Donald Trump.

La victoria de Becerra frente al republicano no toma por sorpresa en un estado donde la comunidad latina representa el 40 % de la población total.