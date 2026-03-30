JD Vance lidera la preferencia republicana para relevar a Donald Trump

Washington, Estados Unidos .- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, es el favorito para hacerse con la nominación presidencial republicana para 2028, según una encuesta realizada en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor foro de la derecha del país, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, recortó distancias.

Vance recibió el respaldo del 53 % de los asistentes a la CPAC, celebrada la semana pasada en las afueras de Dallas (Texas), para suceder al actual presidente, Donald Trump.

Rubio quedó en segundo lugar con un 35 % de los apoyos, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Donald Trump Jr., hijo del mandatario, empataron en un lejano 2 %.

El vicepresidente ya había liderado el sondeo interno de la CPAC el año pasado, cuando obtuvo un 61 %, pero Rubio recortó distancias de forma notable, pues en 2025 solo tuvo un 3 %.