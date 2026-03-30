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JD Vance lidera la preferencia republicana para relevar a Donald Trump

El vicepresidente Vance, ya había encabezado la encuesta interna de la CPAC el año pasado con 61 %, pero Marco Rubio redujo notablemente la brecha, tras pasar de 3 % en 2025 a una mayor intención de apoyo

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 15:43
JD Vance lidera la preferencia republicana para relevar a Donald Trump

Donantes de Florida respaldan a Marco Rubio, pero JD Vance sigue como favorito trumpista

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos .- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, es el favorito para hacerse con la nominación presidencial republicana para 2028, según una encuesta realizada en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor foro de la derecha del país, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, recortó distancias.

Vance recibió el respaldo del 53 % de los asistentes a la CPAC, celebrada la semana pasada en las afueras de Dallas (Texas), para suceder al actual presidente, Donald Trump.

Rubio quedó en segundo lugar con un 35 % de los apoyos, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Donald Trump Jr., hijo del mandatario, empataron en un lejano 2 %.

El vicepresidente ya había liderado el sondeo interno de la CPAC el año pasado, cuando obtuvo un 61 %, pero Rubio recortó distancias de forma notable, pues en 2025 solo tuvo un 3 %.

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El jefe de la diplomacia estadounidense ganó popularidad en el último año tras el alto el fuego en la Franja de Gaza y la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, lo que le ha valido elogios públicos de Trump.

El presidente, que no puede volver a presentarse, ha llegado a plantear la posibilidad de una fórmula conjunta Vance-Rubio, aunque no ha aclarado a quién preferiría como candidato presidencial y a quién como aspirante a la vicepresidencia.

Grandes donantes de Florida, bastión republicano, han expresado su respaldo a una candidatura de Rubio, pero Vance sigue siendo el favorito del movimiento trumpista MAGA (Hacer EE.UU. grande de nuevo), clave en las primarias del partido.

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El vicepresidente, considerado más aislacionista que Rubio, ha mantenido hasta ahora un perfil discreto respecto a la guerra de Irán, un conflicto impopular incluso dentro de las bases republicanas, a las que Trump prometió mantener al país alejado de nuevas guerras en el exterior.

En público, ambos han tratado de rebajar la idea de una rivalidad. Vance declaró en una entrevista con Fox News que Rubio no es su "rival", mientras que el secretario de Estado dijo a Vanity Fair que, si el vicepresidente da el paso de buscar la nominación presidencial, él lo respaldará.

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Redacción web
Agencia EFE

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