El álbum regreso de BTS lidera Billboard y logra el mejor debut grupal en una década

Los Ángeles, Estados Unidos.- El álbum regreso de la icónica banda de K-pop BTS , 'Arirang', debutó en la cima de la lista Billboard , logrando el mejor desempeño de un grupo en más de una década y posicionándose como el mayor éxito comercial desde el récord de Taylor Swift .

La producción discográfica entró en la lista con un total de 641.000 unidades equivalentes, de las cuales 532.000 corresponden a ventas físicas, según datos de Billboard.

También el tema principal de la banda, 'Swim', alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 y se convirtió en el séptimo número uno en la carrera del grupo de pop surcoreano y el primero desde 2021.

Estas cifras otorgan al grupo surcoreano la mejor semana de ventas para un álbum de un grupo en más de una década.