Investigan a ministro del Interior colombiano por llamar "loca" a magistrada

Bogotá, Colombia.- La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación al ministro del Interior, Armando Benedetti, por llamar "loca, demente y delincuente" a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, tras un allanamiento a su vivienda ordenado por ese alto tribunal en noviembre pasado. Según el órgano de control, la investigación estudia hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2025, cuando el funcionario reaccionó públicamente a una inspección judicial a su residencia, ubicada a las afueras de Barranquilla (norte). Ese día, Benedetti denunció en su cuenta de X que el procedimiento era "ilegal" y lo calificó como un "abuso de poder" de la magistrada Lombana, a quien atacó con señalamientos personales y cuestionó su actuación dentro del proceso.

"El allanamiento es un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada", escribió entonces el ministro, quien además sostuvo que la Corte Suprema no tiene competencia para investigarlo por hechos recientes, al asegurar que perdió el fuero como congresista hace más de tres años. En sus mensajes, Benedetti también acusó a Lombana de estar "obsesionada" con él y de intentar incriminarlo en distintos delitos. Líos judiciales del ministro Benedetti ha sido acusado de agresiones machistas y protagonizó un escándalo de violencia de género en julio de 2024 pasado, cuando, mientras era embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, su esposa lo denunció por presuntas agresiones físicas durante un viaje a Madrid.